Laatste slotpleidooi in misbruikzaak Weinstein

Aanklager Joan Illuzzi voert vrijdag het woord, naar verwachting vanaf 15.30 uur Nederlandse tijd. Weinstein zou zijn macht als producent hebben aangewend om vrouwen binnen de filmwereld te misbruiken.

Zijn advocaat Donna Rotunno betoogde donderdag in de rechtszaal in New York dat hij onschuldig is. De verdediging houdt vol dat het in de zaken om vrijwillige seks ging. Weinstein is volgens haar het slachtoffer van valse beschuldigingen, overijverige media en overijverige aanklagers.

Bekijk ook: Zo probeerde Weinstein getuigen te ondermijnen

Weinstein riskeert een levenslange gevangenisstraf. De jury oordeelt er vanaf dinsdag over.