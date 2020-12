Voor Hans Kanters is schilderen een grote ontdekkingsreis

Schilder Hans Kanters: „Humor is de reddingsboei van het leven.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Het zijn wonderlijke creaturen die de schilderijen van Hans Kanters (73) bevolken. Een ei dat zijn tong uitsteekt. Vissen in een stalen harnas op een krakkemikkig fietsje. Een neushoorn, zwevend op een vis die net een duivelskop uitbraakt. Het is niet vreemd dat de fijnschilder behalve ’de martelaar van het marterhaar’ ook wel de ’Jeroen Bosch van de twintigste eeuw’ is genoemd. „Ik vier in al mijn werk de vrijheid.”