Rapper 6ix9ine gearresteerd na wegblijven in rechtbank

Volgens een document dat de Britse tabloid inzag, is de Amerikaanse rapper woensdagavond om 21.00 uur lokale tijd opgesloten en vervolgens drie uur later weer vrijgelaten. De Amerikaanse afdeling van The Mirror heeft contact opgenomen met het kantoor van de sheriff van Palm Beach County voor verder commentaar, maar nog geen reactie gekregen.

De 27-jarige rapper, die eigenlijk Daniel Hernandez heet, is in het verleden vaker in opspraak gekomen. Zo werd hij in 2019 veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een criminele bende. Er hing hem een zware straf boven het hoofd, maar hij kreeg strafvermindering omdat hij tegen andere bendeleden getuigde. In 2020 kwam hij na een gevangenisstraf van een kleine twee jaar vervroegd vrij.