Ook prinses Sofía gaat studeren in Wales

De 15-jarige Sofía heeft het toelatingsexamen gehaald en zal in augustus naar Wales verhuizen, waar Leonor (17) dan net klaar is. Zij begint in het najaar met een militaire training. Leonor begon in de zomer van 2021 met haar studie op het Atlantic College. Ze zit in de klas bij prinses Alexia, de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De school in Wales is populair bij royals. Recent was ook de Belgische prinses Elisabeth er leerling en ook koning Willem-Alexander studeerde op het Atlantic College.