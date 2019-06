Jaden Smith in augustus naar Nederland

Jaden, die ook in verschillende films te zien was, komt langs vanwege zijn eerder dit jaar verschenen studioalbum Erys is Coming. Met die plaat stond de rapper in april ook al op het beroemde festival Coachella. Tijdens het concert verraste Jaden het publiek door zijn vader op het podium uit te nodigen om een stukje van het nummer Icon te rappen.

In Nederland wist Jaden de hitlijst enkel binnen te dringen met Justin Biebers nummer Never Say Never, waarop hij rapt. Op Spotify luisteren er wereldwijd wel maandelijks meer dan vijf miljoen mensen naar zijn muziek.