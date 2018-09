Zac Efron geobsedeerd door selfiestick

In een hilarische video voor Funnie or Die is te zien dat de Amerikaanse acteur er een ongezonde relatie met zijn camera op nahoudt. "Zac is typisch zo'n acteur die altijd honderd procent geeft en nooit zal verzaken. Het probleem is alleen dat hij zich nu volledig inzet voor zijn selfiestick. Dat is nu wel soort van een dingetje aan het worden", aldus Szymanski.

Hij vervolgt: "Sinds Zac een selfiestick van 14 dollar heeft gekregen, zitten we al honderden duizenden dollars boven het budget." En dat terwijl de nieuwbakken Baywatch-ster een dag voordat hij zijn stick kocht, zich niet echt positief uitliet over het apparatuurtje. Szymanski weet tegen People te vertellen dat hij en Efron juist nog moesten lachen om een huwelijkspaar dat gebruik maakte van een stick.

De regisseur denkt nu aan een verbod van de stick op de set. "Ik weet anders ook niet wat ik ertegen kan doen."