Saved by the Bell-ster Screech heeft eerste chemo gehad

Dustin Diamond als Screech Powers in de hitserie Saved by the Bell. Ⓒ Getty Images

Dustin Diamond, die Screech speelde in de populaire Amerikaanse jarennegentigserie Saved by the Bell, heeft zijn eerste chemokuur ondergaan. De 44-jarige acteur is onder behandeling voor longkanker in stadium 4. Dat heeft zijn team bevestigd aan TMZ.