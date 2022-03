Ex Elon Musk datet met WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning

„Het begint vrij serieus te worden. Ze wonen samen in Austin”, zegt een bron dicht bij het stel tegen Page Six. De 34-jarige Manning en de 33-jarige Claire Boucher, zoals Grimes echt heet, hadden de afgelopen tijd regelmatig openbaar contact via Twitter.

Donderdag werd bekend dat Grimes en Elon Musk in december ouders zijn geworden van hun tweede kindje. Het meisje heet Exa Dark Sideræl (roepnaam Y) en is met hulp van een draagmoeder geboren. Het voormalige stel heeft al samen zoon X Æ A-12 (roepnaam X). Grimes en Musk gingen in september vorig jaar na drie jaar uit elkaar. Ze besloten daarna hun relatie toch weer een kans te geven, maar deze week maakte Grimes bekend dat de relatie definitief voorbij is.

Manning, een voormalig Amerikaanse soldaat, werd in 2010 bekend nadat ze vertrouwelijke overheidsdocumenten had gelekt aan WikiLeaks. Ze werd veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. In 2017 besloot toenmalig president Barack Obama dat Manning vrij moest komen.