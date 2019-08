Comédienne Leslie Jones weg bij SNL

De 51-jarige Jones kwam in 2014 bij de show als schrijver en werd al snel toegevoegd aan de cast. Ze kreeg 3 Emmy nominaties voor haar komische sketches. „Leslie heeft er zelf voor gekozen om weg te gaan vanwege alle projecten die op haar pad gekomen zijn. Ze vond dit het juiste moment om ermee te stoppen”, aldus een bron.

Eddie Murphy, met wie Leslie in Coming To America 2 speelt, maakt juist zijn comeback bij SNL. Hij presenteert het programma op 21 december na 35 jaar afwezigheid weer. De acteur brak begin jaren tachtig door met zijn optredens in SNL, maar weigerde lange tijd terug te keren nadat er in de jaren negentig grappen waren gemaakt over een flink aantal filmflops die Murphy toen had.