Medisch wonder Arie Ribbens (84): ’We maken van elke dag een feestje!’

Zijn zwakke gezondheid tekent al enkele jaren het leven van ARIE RIBBENS, die afgelopen week zijn 84e verjaardag vierde. De hitzanger had daar zelf al niet meer op gerekend, nadat hij nauwelijks een jaar geleden voor de tweede keer door de artsen was opgegeven. Zijn gezondheid is nog altijd broos. Arie Ribbens is een man van de dag geworden. Maar hij geeft niet op. Zijn zestien jaar jongere echtgenote CEA is in alles zijn grote steun. Als een engel staat ze dag en nacht klaar voor de zanger, die nu toeleeft naar het volgende hoogtepunt in zijn leven….