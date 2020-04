Recensie: ’10 minuten, 38 seconden in deze vreemde wereld’

Onderzoekers in Canada ontdekten een aantal jaren geleden dat er tot ongeveer tien minuten na de dood nog hersenactiviteit kan zijn. Dit opmerkelijke feit gebruikt de Turks-Engelse schrijfster Elif Shafak (1971) in haar indrukwekkende roman 10 minuten, 38 seconden in deze vreemde wereld. Shafak, die haar vaderland Turkije niet meer in kan omdat ze over zaken schrijft die de autoriteiten niet bevallen, verdiende met dit boek een plek op de shortlist van de prestigieuze Britse Booker Prize.