BN’ers protesteren met naaktfoto’s

„Ik vind het belangrijk om erbij stil te staan dat de zee niet onuitputtelijk is”, motiveert presentatrice Sophie Hilbrand haar deelname. „En dat we niet alleen naar vis moeten kijken als consument of soms misschien door een duikbril. Maar als hele mooie wezentjes waar we respect voor moeten hebben.”

Europese visserijministers stellen in december de visquota vast. Sinds jaar en dag liggen die hoger dan de bovengrens die wetenschappers adviseren, met als gevolg dat soorten als de kabeljauw er slecht voorstaan. Lidstaten van de Europese Unie hebben echter jaren geleden afgesproken dat aan die praktijk uiterlijk op 1 januari 2020 een einde moet komen: dan moeten alle visquota zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over een duurzame visstand.

Petitie

Chefkok Soenil Bahadoer, die zich liet kieken met een tarbot, vertelt dat hij vroeger alleen vissoorten gebruikte die als luxe gelden. „Omdat ik dacht dat het zo hoorde in een sterrenzaak.” Hij vreesde dat gasten weg zouden blijven als hij dat niet deed. Een onterechte aanname, zo bleek toen hij besloot over te stappen op vissen die als bijvangst aan wal zijn gebracht. „Ik was verrast wat ik er allemaal mee kon.”

Ook Isa Hoes, Vivienne van den Assem, Monic Hendrickx, Pip Pellens, Thekla Reuten, Tanja Jess, Kay Greidanus en Koen Hansen gingen uit de kleren voor de actie, waarbij ze tevens een oproep doeneen petitie te ondertekenen waarin de ministers aan hun eerdere toezegging worden herinnerd.

Ⓒ Fishlove / Mike van den Toorn