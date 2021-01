’Israëlisch model Yael Shelbia (19) mooiste vrouw van 2020’

Premium Cultuur

Sterke Youp breekt lans voor de zorg

Youp van ’t Hek had zijn laatste oudejaarsconference willen spelen in een afgeladen vol Carré, maar het werd al snel duidelijk dat dat er dit jaar niet in zat. Even leek het erop dat de cabaretier het dan helemaal voor gezien hield, maar uiteindelijk werd duidelijk dat ’Korrel Zout’ toch op televisi...