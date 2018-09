Gascoigne wil van drank af via kruidenpasta

Eens in de zoveel tijd laat de voormalig voetbalinternational een halve liter van het goedje injecteren. ,,Op een gegeven moment voelde ik mij zo enorm lusteloos’’, zegt Gascoigne, die beweert al bijna een jaar droog te staan, in The Sun .

Maar toen hij eenmaal aan het infuus was geweest, zag de wereld er ineens heel anders uit. ,,Voor het eerst sinds een eeuwigheid kwam ik om zes uur ’s ochtends mijn bed uit. Ik voelde me vrolijk en opgewekt en was bovendien vol energie. Ik zou bijna zin hebben gehad om weer een wedstrijd te voetballen.’’

Sinds Gascoigne, ooit een van de beste middenvelders ter wereld, stopte met professionele sport ging het bergafwaarts met zijn conditie. Hij raakte verslaafd aan drugs en vooral drank en werd al ontelbare keren in een afkickkliniek opgenomen. Vrienden vreesden meermaals voor zijn leven, maar zouden nu ook geconstateerd hebben dat hij wel degelijk baat zou hebben bij de injecties, die zo’n 500 euro per stuk kosten.