Willeke Alberti moest weer wennen aan eerste optreden

„Ik vond het best spannend om weer te gaan zingen en met het publiek samen te zijn”, blikt Willeke terug op haar show in openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Vooral het houden van afstand was lastig. „Dat was heel moeilijk in het begin.”

Wel heeft de 75-jarige zangeres, die dit jaar veel festiviteiten rond haar verjaardag moest afzeggen, enorm genoten. „We waren er weer en zagen ook wat het deed met het publiek.”