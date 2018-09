Doctor Foster-actrice bevallen van zoontje

De Doctor Foster-ster maakte het nieuws vrijdagavond zelf bekend tijdens een awardshow. Via een videoboodschap nam ze de prijs voor beste actrice in ontvangst en vertelde ze dat ze een goede reden had om weg te blijven.

''Suranne en haar man Laurence zijn dolblij met de geboorte van een zoon eerder deze week'', zegt een woordvoerster van de actrice tegen Daily Mail. In januari maakte de 37-jarige actrice haar zwangerschap bekend.

Ze is bekend van Coronation Street en is tegenwoordig te zien in de BBC-serie Doctor Foster. Hierin speelt ze een briljante huisarts die het overspel van haar man verborgen probeert te houden tegenover de dorpelingen die haar als vertrouwenspersoon zien.