VI-trio gaat los haardvuur SBS6: ’John de Mol heeft zich laten omlullen’

De plannen van Louwerens om de tv-kijker vier uur lang naar een open haard te laten kijken, komen volgens de Talpa-directeur voort uit een ’sympathieke gedachte’. „Ik was daar groot voorvechter van”, laat hij weten in De Telegraaf. „In Scandinavië is dat een keer een hele dag gedaan, ik vond het een fantastisch idee. Een beetje ingestoken door corona. Als je iets samen kunt vieren, doe het dan. Beetje slap ouwehoeren, spelletjes doen, vuurtje op de achtergrond. Sympathiek, even écht aandacht voor elkaar. En niet meer dan dat.”

Op de vraag wat Genee, Gijp en Derksen zullen zeggen van het haardvuurtje op tv met kerst, antwoordt Louwerens: „Ongetwijfeld komt er een heel cynische opmerking, iets als ’dat vuur is beter dan de rotzooi die SBS6 normaal gesproken uitzendt’, haha.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Talpa TV-’directeurtje’ Marco Louwerens. Ⓒ ANP/HH

’Laten omlullen’

De uitzending van Veronica Inside – dat begin januari plaatsmaakt voor de dagelijkse talkshow VI vandaag – begint maandagavond, zoals verwacht, met Genee die het vuurtje alvast een beetje opstookt. „We zijn er klaar voor”, vertelt de presentator zijn tafelgenoten, terwijl hij achterover leunt in zijn stoel en op de schermen een knapperend haardvuur verschijnt. „We zetten de open haard aan!”, valt Derksen hem bij.

„Ik heb directeurtje gesproken, en er zit wel een diepere gedachte achter”, weet De Snor. „Allereerst is John de Mol natuurlijk zwaar overspannen, dat hij zich laat omlullen in een vergadering met directeuren die dit in Noorwegen hebben gezien.”

Idee erachter

Ondertussen staat Genee op om de biografie van Derksen in het vuur te gooien. „Even kijken of het brandt. Het brandt goed, dat vuur. Lekker man! Nog zo’n boek erbij flikkeren, of niet?”

Derksen: „Pas jij maar op dat we jou er niet in flikkeren. Kijk, er zit een idee achter. We zitten maar met z’n allen op de bank naar al die onzin op tv te staren, vanavond ook weer een paar honderdduizend mensen naar óns, dus het idee erachter is: doe eens rustig aan, maak tijd om op je gemak te eten met goede vrienden en doe gezellig een spelletje. Dat legde directeurtje mij uit. Dus ik zeg: ’Marco. Ik eet niet, ik houd niet van spelletjes en ik heb geen vrienden.’ En dan zit ik vier uur naar een brandend haardvuur te kijken, die ook gewoon te vinden is op internet.’

Gijp: „Youtube.”

Romantisch

De gedachte is ’bijna romantisch’, vindt Derksen, „maar als je de hele week vergadert om zoveel mogelijk kijkers te hebben, dan jaag je de kijker híermee weg en neemt niemand je meer serieus.”

Van der Gijp wil vooral weten: „Wie gaat dit presenteren? Want ik hoorde dat er nog twee probleempjes waren: wie gaat het presenteren en hoeveel reclameblokken komen er doorheen?” En terwijl bij Genee namen als Viktor Brand en Rick Brandsteder hem te binnen schiet, merkt Derksen op dat het opmerkelijke idee de zender ’geld gaat kosten’.

Gijp. „Ach, pleur op, man. Een open haard filmen...”

Voorbijlopende hond

Daarover zegt Louwerens: „Normaal zijn we bezig mensen zoveel mogelijk tv te laten kijken. Daar verdienen we ook ons geld mee. Grotendeels laten we die inkomsten nu lopen. Een klein beetje sponsoring hebben we van een supermarktketen met een campagne die gevoelsmatig op het haardvuur aansluit. Daarbij hoor je Sky Radio op de achtergrond, en af en toe wordt er een blok op gelegd of loopt er een hond voorbij.”