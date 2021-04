Paris Hilton nog steeds ’getraumatiseerd’ door lekken sekstape

Ⓒ Getty Images

Paris Hilton is nog steeds getraumatiseerd door het uitlekken van haar sekstape. In 2003 kwam het filmpje naar buiten waarin ze te zien is samen met Rick Salomon, met wie ze toen een relatie had. „Ik heb er echt een posttraumatische stressstoornis aan overgehouden. Ik voel me nog steeds rot als ik het erover heb”, vertelt ze in een interview met Vanity Fair.