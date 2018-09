Diane Kruger en Joshua Jackson gaan samenwonen

Het acteurskoppel heeft zich gevestigd in New York, zo meldt Diane in tijdschrift The Edit.

"Ik ben afgelopen week bij hem ingetrokken, ik moet mijn spullen nog uitpakken, onder andere kaarsen en boeken."

Volgens Kruger (39) was het een behoorlijke stap voor haar: "Het is erg volwassen, nu ik mijn tijd ga delen met iemand anders."

New York is nu de thuisbasis maar Europa lonkt ook: "Ik voel me heel Europees en wil graag oud worden in Parijs. Ik fantaseer erover om mijn kinderen daar op te voeden."