Videoland heeft geen behoefte aan ’corona-ideeën’

„Er komt zo veel binnen aan coronaproof plannen”, legt ze uit. „Allemaal mensen die achter een computer zitten en elkaar met Zoom filmen. Maar dat is de wereld waar we nu de hele dag al tegen aan zitten te kijken. Je wilt juist dat een film je afleidt, je wilt even aan de hele situatie ontsnappen. Je wilt je verliezen in de poëzie van een mooie film, of de spanning van een thriller. Je wilt niet dat corona een rol speelt.”

Beumer zit in een werkgroep die gaat bedenken hoe Nederlandse films en series ook in een anderhalvemetersamenleving kunnen worden gedraaid. In Australië ging eerder deze week het opnemen van de serie Neighbours weer van start. Er zijn meer locaties waar met minder mensen wordt gedraaid, iedereen moet zijn temperatuur laten meten en er wordt slimmer gedraaid en gemonteerd.

Cameraman met snotneus

De crew van een film kan nog wel werken met ’coronarestricties’, erkent Beumer. „Maar vooral de verzekeringen zijn op dit moment het probleem”, legt ze uit. „Zodra een cameraman een snotneus heeft, moet je de hele productie stilleggen. Er is geen verzekeraar die dat dekt en geen producent die zo’n risico zelf kan betalen.”

Ook zal het praktisch heel lastig zijn om acteurs met anderhalve meter afstand voor een camera te plaatsen, stelt de regisseur van Loft en Soof. „Ze moeten elkaar dichter naderen als ze een liefdesrelatie hebben of als ze elkaar naar het leven staat.”

Getrouwde acteurskoppels

„Tenzij een film zich afspeelt in de tijd waarin we nu leven. Maar tussen het opnemen en het uitbrengen van een film zit zeker een jaar. De kans is groot dat dat beeld dan al weer gedateerd aanvoelt als de situatie weer anders is dan nu.”

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om getrouwde acteurskoppels in bepaalde rollen te vragen, omdat die wel dichter bij elkaar kunnen komen voor de camera. Bekende Nederlandse acteurskoppels zijn bijvoorbeeld Jacob Derwig en Kim van Kooten, Anna Drijver en Benja Bruijning, Loek Peters en Ilse Heus of Waldemar Torenstra en Sophie Hilbrand.