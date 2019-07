Scarlett Johansson: ik zou iedereen mogen spelen

„Weet je, als actrice zou ik elke persoon, elke boom en ieder dier mogen spelen, puur omdat het mijn werk is en het erbij hoort”, zegt Scarlett in As If Magazine. „Ik heb het gevoel dat het een trend is en dat het om verschillende sociale redenen gebeurt.” Ze doelt hiermee op de casting waarbij zowel blanke als gekleurde acteurs en actrices in films mogen spelen, puur omdat het ’politiek correct’ is. „Toch komt het wel voor dat het ongemakkelijk wordt wanneer het de kunst aantast, want ik vind dat kunst vrij moet zijn van restricties.”

De Avengers-actrice hoopt bovendien op minder geruzie en meer gelijkheid. „Ik denk dat de maatschappij meer verbonden zou zijn als we gewoon iedereen in z’n waarde laten en niet verwachten dat iedereen hetzelfde denkt.”