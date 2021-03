Seth Rogen breidt wietbedrijf uit naar Verenigde Staten

„Als je mij een beetje kent, weet je vast dat ik gek ben op het roken van wiet. Maar wat je waarschijnlijk niet weet is dat ik al 10 jaar lang bezig ben om daar mijn eigen bedrijfje in op te zetten. En dat gaat nu eindelijk gebeuren! Het heet Houseplant en het is vanaf volgende week verkrijgbaar in Californië. Daarnaast maken we ook asbakken, aanstekers en zelfs vazen”, aldus Seth.

De acteur richtte Houseplant in 2019 samen met een partner op vanuit Canada, waar de wiet al een poosje te krijgen is. Maar het duo wilde ook verkopen in de Verenigde Staten en dat is hen nu gelukt. „Dit is mijn levenswerk en ik ben er heel trots op dat deze droom nu werkelijkheid wordt. Ik hoop dat veel mensen in Californië van onze wiet gaan genieten.”