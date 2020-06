Conny Stuart: Haagse in hart en nieren

Conny Stuart, wars van sterallures, trok in de Haagse binnenstad met Marianne van Leeuwen op. Ze hadden elkaar net ontmoet. Ⓒ foto jos van LEEUWEN

’Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?’ zong cabaretière Conny Stuart. Ook al verhuisde zij in 1940 naar Amsterdam, de hofstad, waar haar carrière begon, behield een warm plekje in haar hart. „Ze heeft haar Haagse afkomst nooit verloochend”, vertelt cabaretier Paul van Vliet.