Theaterrecensie ’Wuthering Heights’ is stormachtig vitale wraaktragedie

— Wat: muziektheater — Wie: The Nationale Theatre, Wise Children — Regie: Emma Rice — Spel: o.a. Lucy McCormick, Ricardo Castro, Kandaka Moore, Sam Archer — Info: delamar.nl

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Lucy McCormick maakt van Catherine een grillig, kwetsbaar en gepassioneerd meisje, gevangen in een vrouwenlichaam. Ⓒ Steve Tanner

’Heathcliff, it's me, I'm Cathy. I've come home, I'm so cold. Let me in your window’, zong Kate Bush in haar beroemde hit Wuthering Heights, naar de gelijknamige roman van Emily Brontë uit 1847.