Felicity Huffman voor het eerst gespot na gevangenisstraf

Voor het eerst sinds haar vrijlating uit de Federal Correctional Institution in Dublin, Californië is Felicity Huffman weer in het openbaar gezien. De Desperate Housewives-actrice werd samen met haar echtgenoot William H. Macy gespot nadat ze de rechtbank in Los Angeles hadden bezocht. Wat de twee daar precies deden is niet bekend. Dit meldt Entertainment Tonight.