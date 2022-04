Selena Gomez gelukkiger na vierenhalf jaar zonder internet

Gomez ziet in dat internet ’veel voor de wereld betekend heeft’, maar krijgt haar nieuws persoonlijk liever binnen via de mensen in haar leven. Zelf bezoekt ze geen nieuwswebsites. Haar Instagramaccount, waar Gomez meer dan 300 miljoen volgers heeft, gebruikt de actrice om een platform voor geestelijke gezondheidszorg dat ze zelf mee heeft opgericht te promoten.

De zangeres en actrice heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze het opgroeien in de schijnwerpers als benauwend heeft ervaren. Gomez, die al sinds haar tiende in films en series van Disney speelt, zei eerder tegen Glamour UK dat ze ’iedere dag’ bezig is om aan haar zelfvertrouwen te werken. „Vanaf zo’n jonge leeftijd in de publieke belangstelling staan, brengt veel druk met zich mee”, aldus Gomez. „Het is moeilijk om je op je gemak te voelen als iedereen constant commentaar geeft op hoe je eruitziet.”