D-day voor gevallen ster Kevin Spacey

Zware verwijten, maar de Oscarwinnaar wast zijn handen in onschuld. Spacy is zich van geen kwaad bewust en heeft naar eigen zeggen niets verkeerd gedaan – ’en al helemaal niet wat in strijd zou zijn met de wet’. Met open vizier, zo stelde de acteur vorige maand, zal hij donderdag de rechtbank van Westminster in Londen betreden. „Ik zal bewijzen dat mij niets te verwijten valt. Daar ben ik van overtuigd. Daarom deins ik er ook niet voor terug om af te reizen naar Engeland.”

De wens zal ongetwijfeld de vader van de gedachte zijn, maar Kevin Spacey – meermaals bekroond en wereldwijd bejubeld – heeft wel degelijk iets te vrezen. In 2017 kwamen de eerste beschuldigingen, twee jaar later werd de steracteur ondervraagd door de Londense politie. Toen werd hij niet in hechtenis genomen. Nu, na langer onderzoek, denkt het Britse OM genoeg munitie te hebben om te bewijzen dat de acteur – die met films als American Beauty, The Usual Suspects en de serie House of Cards eeuwige roem vergaarde, maar zijn carrière zelf om zeep hielp toen er aan de lopende band verhalen loskwamen over zijn, naar verluidt, meer dan kwalijke gedrag – strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Onlangs ging in Cannes Peter Five Eight in première, de eerste rolprent waarin Spacey sinds lange tijd weer eens te zien is. Die comeback wordt nu compleet overschaduwd door de zaak tegen hem, die door de hele wereld wordt gevolgd.