Asielzoeker wordt schaakmeester in ’Fahim’

Met zijn vader vlucht hij naar Frankrijk waar asiel wordt aangevraagd. In afwachting van de uitspraak, neemt Fahim schaakles bij de knorrige meester Charpentier.

Dat het schaakwonder zijn droom uiteindelijk verwezenlijkt, mag geen verrassing heten. Fahim is namelijk de verfilming van Un roi clandestin, de autobiografie die Fahim Mohammad schreef over zijn weg van asielzoeker naar schaakgrootmeester. De Franse regisseur en scenarist Pierre-François Martin-Laval zag er een klassieke sportfilm in en rolt dit verhaal ook zo uit. Er is ellende, een droom ontstaat, tegenslagen volgen en uiteindelijk is de overwinning daar.

Sociaal-maatschappelijk

Voor Fahim is deze victorie dubbel belangrijk. Niet alleen wil hij kampioen van Frankrijk worden, een zege kan ook van invloed zijn op zijn asielprocedure. Want winnaars leveren een bijdrage aan het land en mogen blijven, verliezers zijn lastig en moeten weg. Zo houdt Martin-Laval ook oog voor de sociaal-maatschappelijke kant van dit verhaal vol mede- en tegenstanders.

Aandoenlijk is de innemende Gérard Depardieu als brombeer Charpentier die zijn eigenwijze pupil naar de winst gidst. Vals is de immigratietolk uit India die Fahims verhaal verdraait en daarmee zijn landgenoten voortrekt. Zo is het verdienstelijke Fahim een film met een lach en een traan, waarin een dekselse Bengalees al zijn opponenten schaakmat zet.

✭✭✭