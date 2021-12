Rijksmuseum en Mauritshuis kondigen grootste Vermeer-tentoonstelling ooit aan

De voorbereidingen voor deze ’once in a lifetime’-expositie zijn al in volle gang. Diverse buitenlandse musea hebben laten weten graag mee te werken aan het ambitieuze project. Zo zal het pas gerestaureerde schilderij Brief lezende vrouw aan het open raam uit de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden zeker naar Amsterdam reizen. En ook het Städel Museum in Frankfurt am Main heeft de bruikleen van zijn topstuk van Vermeer De geograaf al toegezegd. Uit Dublin komt Schrijvende vrouw met dienstbode van The National Gallery of Ireland.

Rembrandt en Van Gogh

„Wij hadden niet voor mogelijk gehouden dat zoveel musea bereid zijn om hun topstukken uit te lenen”, zegt Taco Dibbets, hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Volgens hem behoort Vermeer samen met Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan tot de beroemdste schilders van Nederland. „Dankzij deze tentoonstelling kunnen wij een nieuwe generatie op het hoogste niveau kennis laten maken met Vermeers schilderkunst en de resultaten van het nieuwste onderzoek presenteren.”

Het is al weer 25 jaar geleden dat de laatste grote expositie over Vermeer in ons land werd gehouden. Dat was in 1996 in het Haagse Mauritshuis. Destijds wist het museum niet minder dan 22 schilderijen van de meester uit Delft bijeen te krijgen. Bezoekers kwamen van ver over de grenzen zijn schilderijen bewonderen. Er stonden lange rijen voor het museum, dat een speciale drijvende ontvangsttent liet bouwen op de Hofvijver, om de toestroom in goede banen te leiden. In totaal bezochten 450.000 mensen deze expositie, nog altijd een absoluut record voor het Mauritshuis.

De komende Vermeertentoonstelling belooft tal van nieuwe inzichten te bieden op het kunstenaarschap van deze zeventiende eeuwse schilder. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door een groot team van conservatoren, restauratoren en natuurwetenschappers naar zijn artistieke keuze, zijn beweegredenen voor zijn composities, maar ook naar het maakproces van zijn schilderijen.

Meester uit Delft

Johannes Vermeer (1632-1675) woonde en werkte in Delft. Hij is vooral bekend en geliefd om zijn verstilde interieur-scènes, waarin mensen (veelal vrouwen) alledaagse handelingen verrichten zoals melk schenken, musiceren of een brief lezen. Opvallend is het heldere, kleurrijke licht in zijn werk en zijn overtuigende gebruik van het perspectief. Hij heeft maar een klein oeuvre nagelaten. Er zijn - wereldwijd - slechts 35 schilderijen van zijn hand bekend. Veel minder dan bijvoorbeeld van zijn tijdgenoot Rembrandt.

Ook directeur Martine Gosselink van het Mauritshuis verheugt zich zeer op de expositie in 2023. Met plezier leent zij Vermeers Gezicht op Delft, Diana en haar nimfen en zijn Meisje met de Parel uit. „Ja, we zullen haar vreselijk missen, maar een Vermeer-tentoonstelling zonder ons aller Meisje is nu eenmaal geen Vermeer-tentoonstelling.”

Ook een derde museum is inmiddels aangestoken door de nieuw opgelaaide Vermeer-koorts. Museum Prinsenhof in Delft bereidt de expositie Het Delft van Vermeer, die parallel aan de presentatie in het Rijksmuseum zal lopen en op 10 februari 2023 voor het publiek opent. Hierin staat voor het eerst de cultuurhistorische context waarin Vermeers praktijk tot grote bloei kwam centraal. Werken van Delftse tijdgenoten worden getoond naast Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten.