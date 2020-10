Doel prijzengeld Wie is de Mol? al vóór deelname duidelijk voor Nikkie

De eerste keer dat De Jager meedeed aan het programma moest ze voortijdig stoppen vanwege het ziekbed van haar broertje Mikai. Die overleed in mei 2018. „Ik wist al direct dat dit het cirkeltje rond zou maken. Hij was zo’n grote fan van het programma”, vertelt ze aan het ANP. „Hij was dan ook erg teleurgesteld toen ik de vorige keer na aflevering 2 al thuiskwam. Ik moest dit voor hem doen.”

Daarmee doneerde De Jager 12.580 euro aan de organisatie, waarna vervolgens een actie werd opgezet om die pot te verdubbelen. „Ik had continu het idee dat Mikai bij me was tijdens het programma”, vertelt ze. „Ik koos tijdens een van de opnames een rode auto, zijn favoriete kleur. En tijdens de opdracht waarbij ik omkijk en Jeroen zag mollen, voelde het alsof Mikai mijn hoofd omdraaide.”

De Jager putte erg veel kracht uit haar deelname aan het jubileumseizoen, die ze opdroeg aan haar broertje. „Ik hoop dat hij trots op me is. Maar dat weet ik eigenlijk wel zeker.”