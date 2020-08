Meilandjes helpen Eva Jinek aan MILJOEN kijkers

In het programma van Eva Jinek was de familie Meiland op bezoek. Ook atleet Dafne Schipper en de castleden van de hitserie Undercover schoven aan. Bij Op1 was Slimste Mens-winnares Astrid Kersseboom te gast.

Het is voor het eerst sinds de aftrap van Jinek op 17 augustus dat het programma de miljoen kijkers passeert en daarmee ook talkshow Op1.