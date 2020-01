’Jennifer Lopez blijft niet wakker voor Oscars’

De actrice kreeg de afgelopen maanden veel lof voor haar rol in film Hustlers, en wordt geregeld getipt als kanshebber voor de belangrijkste filmprijs. In een interview met Entertainment Tonight laat ze desgevraagd echter weten haar wekker niet te zetten voor de bekendmaking, die plaatsvindt om 5 uur ’s ochtends lokale tijd in haar woonplaats Los Angeles. „Nee, nee, nee, nee, nee”, verklaart ze stellig. „Bel me maar als het klaar is.”

Alhoewel een Oscarnominatie voor de meeste acteurs een levenslange droom is, zegt Lopez er prima mee te kunnen leven als ze de nominatie misloopt. „Ik ben nu al zo dankbaar voor alle steun die ik krijg, voor alle mensen die me al jarenlang steunen, zeker de mensen die dat zijn blijven doen in minder goede tijden.”