Sterren eren componist Burt Bacharach: ’Een legende is overleden’

Trijntje Oosterhuis schrijft op Instagram dat „een legende is overleden.” Ze plaatst daarbij een video van haarzelf terwijl ze zong met Bacharach. „Ter nagedachtenis aan mijn goede vriend en grootste inspiratie.”

Tekst gaat verder onder Instagrambericht.

Popprofessor Leo Blokhuis twittert „Rest in peace, Burt” bij een video van Aretha Franklin die I Say a Little Prayer zingt. Bacharach heeft dit nummer, samen met meer dan 500 andere liedjes, gecomponeerd.

Dave Davies, oprichter van de Britse band The Kinks, noemt het op Twitter „een zeer verdrietige dag.” Volgens hem was Bacharach „een van de meest invloedrijke songwriters van onze generatie. Hij was een grote inspiratiebron.” Ook Tim Burgess van The Charlatans neemt op Twitter afscheid van de componist. Hij noemt Bacharachs werk „een van de grootste nalatenschappen van songwriters in de geschiedenis.” „Vaarwel Burt Bacharach, je was een koning.”