Kevin Costner: ’Whitney staat níet op de Bodyguard-poster’

„Dat was Whitney niet, als dan toch eerlijk moet zijn”, vertelt de 64-jarige acteur in gesprek met Entertainment Weekly. „Ze was al naar huis gegaan en degene die ik vasthoud is haar ’body double’. Ze had haar hoofd tegen mijn schouder gelegd, wat verklaarbaar was, aangezien haar personage bang was.”

Kevin Costner met, dit keer wel, Whitney Houston. Ⓒ ANP Kippa

De foto werd een dag na de legendarische scène gemaakt, maar Costner wist al direct dat het een een geschikt pose voor de poster zou zijn. „Ik koos die foto uit, omdat mijn vriend Ben Glass degene was die de foto nam. Ik stuurde het vervolgens naar Warner Brothers en zei: ’Alsjeblieft, hier is je poster.’”

Maar zo simpel was het niet. Whitneys gezicht was niet zichtbaar en dat vonden de bazen maar niets. De zangeres, die met de soundtrack van de film, I Will Always Love You, een wereldhit scoorde, was rond 1992 extreem populair en dus een enorme publiekstrekker. „Ze stuurden me vervolgens vijf bewerkte foto’s waarop wel een gezicht van haar te zien was, maar ik zei: ’Jongens, ik denk dat we het de eerste keer al hadden.’ Dat is het verhaal en zo werd het de poster zoals we het nu kennen.”