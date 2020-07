Freek de Jonge: ’Het wordt zwoegen om de sfeer erin te houden’

„Ons vak moet het hebben van samengebalde aandacht. Van een groot publiek dat collectief in een roes raakt.” De voorstelling De asociale afstand gaat ’uiteraard’ over de coronacrisis, die ook de 75-jarige komiek raakte. Zo werd zijn tournee De Canon afgelast.

In de nieuwe voorstelling - „Ik had in elk geval lekker de tijd die te schrijven” - komen onder meer de Chinese stad Wuhan, de veronderstelde bakermat van het coronavirus, de persconferenties van minister-president Mark Rutte en een denkbeeldig bezoek van De Jonge vanuit het plantsoen aan zijn moeder in het verpleegtehuis voorbij. „Ik probeer het woord corona zoveel mogelijk te mijden. Het is een ondraaglijk begrip geworden.”

De asociale afstand gaat volgens De Jonge bovenal over eenzaamheid, de handigheid van mensen om munt uit deze crisis te slaan, het leedvermaak dat je weer tegenkomt en de vlucht voor het lot. „Natuurlijk zit er een blokje racisme in. En gelukkig ook een onvervalste meezinger: Leven als het kan.”

Omdat het publiek op 1,5 meter afstand van elkaar moet blijven, is Carré aangekleed met banken en boompjes. Niet bepaald naar de smaak van De Jonge. „Het lijkt nog het meest op de recreatieruimte van een verzorgingstehuis. Een beetje bejaardensoos. Dat krijg je met dit nieuwe normaal. Ik ben meer van het oude gewoon.”