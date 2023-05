Premium Het beste van De Telegraaf

Olympisch Kampioen schaatsen komt met nieuwe levensstijl: goed beslagen ten ijs Mark Tuitert maakte problemen NOS Sport op afstand mee

Oud-schaatskampioen Mark Tuitert komt met een tweede boek: „Ik kan soms urenlang in de tuin nadenken.” Ⓒ Wesley de Wit

Voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert (43) is na zijn schaatscarrière niet in het bekende zwarte gat gevallen. Daar is hij te actief voor. Niet alleen zakelijk, ook in zijn privéleven trekt hij er met zijn gezin vol op uit. De band met zijn eigen vader is niet altijd goed geweest, maar er kwam na zes jaar een verzoening. „Ik wilde hem niet meer veroordelen.”