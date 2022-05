Podcast Songfestivalkoorts S10: 'Blote buik is bewust’

De eerste repetities van het Eurovisie Songfestival in Turijn zitten erop. Onze kenners Richard van de Crommert en Katja Zwart maken de balans op in de podcast Songfestivalkoorts. Zij zien Griekenland allebei als grote kanshebber voor de winst. Verder verbazen ze zich over het divagedrag van de Israëlische inzending en zijn ze vol lof over het eerste optreden van de Nederlandse S10. Te gast is Anne Schmitz die de winnaars van het vorige Songfestival begeleidde in Rotterdam, Måneskin. In geuren en kleuren vertelt de delegatiehost hoe ze die winst van dichtbij heeft beleefd.