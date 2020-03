Claudia de Breij: DWDD heeft gedaan alsof we slim zijn

„Wat ik echt de verdienste van Matthijs vind is dat hij het normaal heeft gemaakt om te praten over kunst en wetenschap”, legt Claudia donderdag uit in De Coen en Sander Show op Radio 538. „DWDD heeft altijd gedaan alsof we allemaal vrij slim zijn. We zijn serieus genomen.”

Omdat de cabaretière zich meer wilde richten op theater maken, stopte ze met DWDD. „Jaren daarna kwam ik daar als tafeldame en daarna steeds vaker vanwege mijn muziek. Ik ben volgens mij de enige die aan alle stoelen van die tafel heeft gezeten. Van presentator en tafeldame tot gast en als muzikant op het podium.”