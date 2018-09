Rob Kardashian verklaart Blac Chyna de liefde

Op de foto is een slapende Blac Chyna te zien, met als onderschrift van Rob: "Ik hou van deze vrouw, dus f*ck iedereen met zijn negatieve opmerkingen."

Fans zijn blij dat Rob na jaren van depressie eindelijk gelukkig is. "We houden van je Rob en we zijn blij dat je je geluk weer gevonden hebt. Hou dit vast!" en een andere reactie: "Ik snap niet waarom iedereen zo op jullie zit te haten, jullie zijn heel schattig."

Rob zorgt voor heel wat opschudding in de Kardashian/Jenner-clan door zijn veelbesproken relatie met Blac Chyna, die tot voor kort de rivale was van zijn halfzusje Kylie Jenner. Nadat de vader van Chyna's kind, Tyga, iets met Kylie kreeg zette zij de aanval in op de tiener, tot grote ergenis van alle Kardashians.

Kim Kardashian moest sindsdien niets meer weten van Chyna met wie ze voorheen bevriend was. Chyna raakte toen op haar beurt bevriend met Kims rivale Amber Rose, die voor Kim een relatie had met Kanye West. Op zijn zachts gezegd zorgde dat voor strubbelingen tussen de twee kampen en dat lijkt niet te verbeteren.