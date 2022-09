Olivia Wilde zwijgt over vermeende spanningen op set Don’t Worry Darling

Verschillende bronnen binnen de crew van de film zeiden dat het niet boterde tussen Wilde en hoofdrolspeelster Florence Pugh. Dat zou komen doordat de regisseur een relatie heeft met Harry Styles, de andere hoofdrolspeler uit de film, en ze hem zou voortrekken.

Toen Wilde maandag naar die roddels werd gevraagd, had ze enkel lovende woorden over Pugh als actrice. „Ik ben zo vereerd dat ze in de film zit. Ze is fantastisch.”

Spugen

Op sociale media gingen beelden rond van het filmfestival, waarop te zien was dat de twee vrouwen ver uit elkaar zaten. Ook werd er gesuggereerd dat Harry Styles had gespuugd op collega Chris Pine omdat Styles met een tuitende mond werd gefotografeerd. Dat gerucht werd door de woordvoerder van Pine ontkend. „Ze hebben heel veel respect voor elkaar en dat er iets anders wordt gesuggereerd is een poging om drama te creëren dat er niet is.”