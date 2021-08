Dochter Paris: ’Michael Jackson liet ons overal voor werken’

„Je moest alles verdienen bij ons”, vertelt de nu 22-jarige. „Als we vijf dingen wilden uit de speelgoedwinkel, moesten we vijf boeken lezen. Het ging hem erom dat we niet gingen denken dat we recht hadden op dingen, maar dat we leerden dat als je iets wil, je ervoor moet werken. Dan voelt het als een prestatie.”

Paris was elf jaar toen haar vader in 2009 overleed. Nu ze als model en actrice werkt, houdt ze haar vaders arbeidsethiek aan. „Ik ga naar audities, ik werk hard, ik bestudeer heel veel scripts. Ik ben het er helemaal mee eens dat ik het allemaal moet verdienen.”