Star Wars krijgt nu ook eigen barbiepoppen

In eerste instantie gaat het om drie verschillende barbies. Het zijn geen exacte kopieën van Star Wars-personages, maar poppen die erdoor geïnspireerde pakjes dragen. Zo hult de beroemde pop zich in outfits van Princess Leia, Darth Vader en R2-D2. Een woordvoerder van Mattel laat aan Amerikaanse media weten dat er in de toekomst waarschijnlijk nog meer Star Wars-barbies komen.

Hoewel de allereerste film uit de saga al in 1977 verscheen, is de lancering van de poppen gunstig getimed. Een maand later draait namelijk de nieuwste film, Star Wars: The Rise of Skywalker, in de bioscopen.