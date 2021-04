Oude Londense flat Diana verdient plaquette

Waar de plaquette voor Diana precies komt is nog niet duidelijk. Er wordt naar verluidt gedacht aan de Earls Court-flat in Knightsbridge, waar ze woonde voor haar huwelijk met prins Charles in 1981.

De bekendmaking van de locatie volgt later dit jaar. De plaquette voor Diana volgt na een enquête van Royal Heritage, de organisatie achter de gedenkplaten, waarin inwoners van Londen werd gevraagd welke vrouwen zo’n blauwe gedenkplaat ’verdienden’. Volgens de directeur van Royal Heritage is het geen verrassing dat daaruit Diana kwam. „Haar bekendheid en populariteit zijn amper afgenomen in de 25 jaar nadat ze is overleden. Dat komt deels door het gemak dat Diana uitstraalde en waarmee zij met iedereen kon communiceren”, aldus Anna Eavis.

Naast Diana krijgen ook vijf andere vrouwen een gedenkplaat op gebouwen waarin zij gewoond of gewerkt hebben. Zo komt er onder meer een plaquette op het oude huis in Oost-Londen van kristallograaf Kathleen Lonsdale (1903-1971).