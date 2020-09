Meghan verrast kijkers America’s Got Talent met gastoptreden

„Hoi Archie! Ik wilde je laten weten dat we erg ontroerd zijn door je verhaal en we elke week voor je hebben geduimd. En dat is niet alleen maar om je naam”, grapte Meghan, verwijzend naar de naam van haar kind met prins Harry.

„Hier is een heel speciale boodschap voor je die ik waarschijnlijk mijn hele leven zal herhalen, maar vanavond is die speciaal voor jou. Archie, we zijn trots op je, we staan aan jouw kant en we kunnen niet wachten om te zien wat je allemaal gaat doen.”

De 59-jarige Williams, die eerder in de talentenjacht indruk maakte met zijn uitvoering van Elton Johns Don’t Let The Sun Go Down On Me, wist de talentenjacht overigens niet te winnen.