Geordie Shore-Charlotte Crosby aangeklaagd

De realityster werd na een avondje uit aangehouden door de politie die eenvoudig vaststelde dat ze teveel drank achter de kiezen had. Charlotte Crosby moet daarom op 11 maart voor de rechter komen om haar gedrag te verantwoorden.

De productie van de realityshow waarmee Charlotte haar faam vergaarde is op zijn zachtst gezegd niet blij. In januari werd Crosby eveneens aangehouden, omdat ze teveel gedronken had maar toch zelf achter het stuur kroop. Door de herhaling van de situatie brengt ze haar positie bij MTV in gevaar.

„Ze is er kapot van. Haar bazen bij Geordie Shore zijn woedend op haar. Ze werd de dag na de aanhouding gewoon verwacht voor opnames”, weet een bron van The Sun. „De afgelopen jaren heeft Charlotte geprobeerd haar slechte gedrag achter zich te laten en wist ze mensen voor zich te winnen, maar nu brengt ze alles wat ze heeft bereikt in gevaar.”

De Geordie, die momenteel weer herenigd is met Geordie-genootje Gaz Beadle, wil het debacle zo snel mogelijk achter de rug hebben.