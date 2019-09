’Anna’: Bloedmooi model dodelijk trefzeker

Alex Tchenkov (Luc Evans) is degene die haar rekruteert voor deze geheime dienst. Hij laat hij haar weinig keuze. Typisch voor de mannen in haar leven, maar Anna is vastbesloten dat patroon te doorbreken. Haar schaaktalent kan daarbij wel eens cruciaal blijken.

Russisch accent

Sasha Luss is aantrekkelijk genoeg, maar geen groot actrice. Helen Mirren, die gestalte geeft aan haar directe baas bij de KGB, is dat wel. Alleen meet zij zich hier vooral een vet Russisch accent en dito manieren aan. Na een spectaculaire en bijna onmogelijke vuurproef stuurt zij Anna naar Parijs. Om daar – heel toepasselijk – een fotomodellenbestaan op te bouwen als dekmantel voor haar moorddadige missies. Niet iedereen laat zich daardoor in de luren leggen.

Veel gebeurtenissen in Anna blijken een dubbele bodem te hebben, die Besson in een reeks van flashbacks onthult. Dat is een aardige verteltruc, terwijl hij zich ook nu weer een vaardig actieregisseur betoont. Wat helaas niet kan voorkomen dat zijn nieuwe film vooral blijft aanvoelen als een wat slordige herhaling van zetten.

✭✭✭