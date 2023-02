Ray Liotta krijgt postuum een ster op Hollywood Walk of Fame

Ana Martinez van de Hollywood Walk of Fame roemt in een verklaring de veelzijdigheid van de acteur. Liotta was onder meer bekend van zijn rollen in Goodfellas, Hannibal en Muppets Most Wanted. „Zijn overlijden sloeg in als een bom in de entertainmentwereld. De personages die hij speelde zullen voor altijd de geschiedenisboeken van Hollywood ingaan.”

De onthulling van de ster van Liotta vindt plaats op 24 februari in Los Angeles. Liotta’s dochter Karsen zal de ster namens haar vader onthullen. Acteur Taron Egerton, die met Liotta samen te zien was in de film Black Bird, zal een speech houden.