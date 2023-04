’Forever Young’ is een gelikte show, maar ontbeert inhoud

Wat: theater

Wie: Fourmation Entertainment, TBD Theatricals

Spel: o.a. Denzel Chain, Sherefa Yorks, Daan Schuurmans

Info: foreveryoungtheshow.com

Precies daar gaat ook de Engelstalige, multidisciplinaire theatershow Forever young over, die momenteel in de Amsterdamse club Escape te zien is. En de makers, waaronder dj Don Djablo en choreograaf Timor Steffens, deden daar allesbehalve bescheiden over. Zij zouden met een 360˚ cross-over van dans, theater, film en elektronische muziek de toekomst van het theater gaan veranderen. De verwachtingen waren dus hooggespannen.

Op de dansvloer

Als publiek sta je op de dansvloer en krijg je het verhaal voorgeschoteld van het muziektalent Liam Nova (gespeeld door Denzel Chain, die sinds 2020 samen met Don Diablo ook het door de jaren ’80 geïnspireerde muzikale duo Camp Kubrick vormt), dat naarmate hij meer succes krijgt, ook steeds meer zichzelf verliest.

Acteur Daan Schuurmans is tussendoor op een beeldscherm te zien als de manager van Liam, die hem als het ware de dood injaagt door voortdurend druk op hem uit te oefenen. Hoewel Schuurmans zijn rol prima speelt, blijft zijn personage nogal eendimensionaal. Hij is de egoïstische geldwolf die vooral met zichzelf bezig is zodra het Liam Nova-imperium als een kaartenhuis dreigt in te storten.

Herhaling van zetten

Het publiek staat op de dansvloer. Ⓒ Foto SetVexy

De intentie om de potentieel vernietigende kracht van de entertainmentindustrie aan de kaak te stellen is lovenswaardig, maar om die boodschap binnen te laten komen, moet je mensen weten te raken. En dat gebeurt hier niet. Hoewel het er allemaal heel gelikt uitziet en de liedjes met bijbehorende dansscènes visueel en auditief best aantrekkelijk zijn, is het verhaal zeer oppervlakkig en clichématig, wordt het spel te vet aangezet en zijn de scènes en choreografieën te veel een herhaling van zetten.

In het theater geldt dat je rode rozen niet rood moet kleuren en dat gebeurt hier volop. Hoewel hier mensen aan het werk zijn geweest die zeer getalenteerd zijn op hun eigen vakgebied, zijn zij samen niet tot iets groters gekomen. En om de toekomst van het theater voorgoed te veranderen, moet men toch echt van betere huize komen.