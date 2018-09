Iggy Azalea openlijk voor plastische chirurgie

"Ik denk dat mensen anno 2016 moeten accepteren dat zowel bekende als onbekende vrouwen cosmetische ingrepen ondergaan", vertelt ze rapper aan de Canadese editie van Elle. "Dat is de realiteit. En ik denk dat meer mensen moeten toegeven zodat het taboe er van af gaat. We doen het toch allemaal."

Iggy vermoedt dat als plastische chirurgie meer geaccepteerd raakt, ze ook niet steeds haar eigen ingreep hoeft uit te leggen. "Ik wilde mijn neus veranderen omdat ik er geen knobbel op had. Dat kwam omdat ik een voetbal in mijn gezicht kreeg toen ik 16 was. Nu ziet mijn neus eruit zoals die eruit moet zien", legt ze nog één keer uit.

Toch stuit het haar tegen de borst dat mensen maar blijven vragen naar de ingreep. "Voor hoelang moet ik toegeven dat ik een neuscorrectie heb gehad? Voor de rest van mijn leven? Moet ik op mijn 45ste nog steeds 'goeie neuscorrectie!' horen van mensen?", aldus Azalea.