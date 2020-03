Drake test negatief op coronavirus

De 33-jarige rapper zat de afgelopen dagen in zelfquarantaine toen bleek dat basketballer Kevin Durant, met wie hij kort daarvoor had gefeest, was besmet. Drakes vader was in het gesprek benieuwd of zijn zoon zich al had laten testen. „Ja, ik moest een test doen maar die was negatief”, antwoordde een breedlachende Drake, die het wel een onprettig proces vond. „De test is ongemakkelijk. Ze stoppen een wattenstaafje helemaal diep in je brein en shit.”

Dat de Canadees werd getest op het coronavirus zonder dat hij symptomen had, viel niet bij iedereen in goede aarde. Meerdere sterren zonder klachten werden gecontroleerd, terwijl onbekende mensen zonder of met symptomen daar moeilijk voor in aanmerking komen.